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Сегодня, 15:05

Кондитер рассказала, когда нужно печь куличи к Пасхе

Ольга Стрельникова
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Кулич и с белой глазурью на столе.
Фото istockphoto.com

Производитель кондитерских изделий Яна Борисенко рассказала «СЭ», когда нужно печь куличи к Пасхе. «По традиции куличи пекут в четверг. Соответственно, в этом году — 13 апреля», — пояснила специалист.

Также Яна Борисенко отметила, что массовые производства по объективным причинам начинают подготовку заранее. «При правильной технологии и хранении куличи не черствеют, сохраняют свою свежесть, вкус и привлекательный внешний вид. Более того, если вы планируете печь большое количество — заготовки с тестом можно заморозить», — резюмировала кондитер.

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