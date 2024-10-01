Нутрициолог объяснила, почему популярная среди зумеров кола с луком опасна для здоровья

В Интернете среди зумеров набирает популярность необычный напиток — кола с луком. Дегустаторы утверждают, что луковый сок добавляет напитку острой пряности, которая перебивает сладость газировки. В итоге получается необычный, но приятный вкус.



Эксклюзивно для «СЭ» нутрициолог Екатерина Гузман рассказала, чем опасен хайповый напиток.



«Лук и кола содержат большое количество фосфорной кислоты. В чрезмерном количестве она может привести к образованию камней в почках. Также вызвать проблемы с костями: они могут стать более хрупкими. Возможно и развитие остеопороза», — сказала эксперт.



Специалист добавила, что при выводе из организма фосфорной кислоты вместе с мочой выходят кальций и другие минералы, необходимые для полноценного функционирования организма.



Кроме того, кола, как и лук, при чрезмерном употреблении может спровоцировать обострение язвенной болезни, гастрита, панкреатита и колита.



«Сочетание этих двух продуктов просто губительно, ведь список вредных воздействий можно продолжать до бесконечности. Следовать очередному сумасшедшему тренду из Интернета я не советую», — заключила Гузман.