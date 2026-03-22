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Кардиолог перечислил полезные продукты для завтрака
Питание и еда

22 марта, 12:15

1 мин.

Кардиолог перечислил полезные продукты для завтрака

Кристина Гергис
Автор
Тост с авокадо и яйцом-пашот
Фото samael334, iStock

Кардиолог Аурелио Рохас в интервью ABC рассказал, что яйца — отличный выбор для завтрака: благодаря высокому содержанию белка они помогают регулировать аппетит и обеспечивают длительное чувство сытости.

Врач также советует включить в рацион орехи и авокадо — эти продукты служат источником полезных жиров и положительно влияют на работу мозга.

Не стоит забывать и о ягодах: черника, киви и малина богаты клетчаткой, антиоксидантами, витаминами С, В и К, а также разнообразными минералами, что делает их ценным дополнением к ежедневному меню.

Кроме того, Рохас порекомендовал обратить внимание на кефир: этот продукт благотворно воздействует на кишечную микрофлору. А цельнозерновой хлеб, по словам специалиста, помогает поддерживать стабильный уровень сахара в крови и обеспечивает организм энергией на длительное время.

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