Кардиолог объяснила, как снизить артериальное давление

27 августа на портале «Екатеринбург онлайн» кардиолог и кандидат медицинских наук Елена Гричук рассказала, что снизить артериальное давление поможет правильный образ жизни. Необходимо регулярно заниматься спортом, свести к минимуму употребление алкоголя и кофеина, бросить курить и научиться справляться со стрессом.

Кроме того, регулярное употребление некоторых продуктов помогает снизить высокое артериальное давление. К ним относятся овощи, фрукты, цельнозерновые, рыба, птица, обезжиренные молочные продукты, бобовые, орехи. «При этом рекомендуется сократить потребление поваренной соли (натрия), продуктов и напитков с добавлением сахара, красного мяса, мясных продуктов высокой переработки (сосиски, колбасы, беконы)», — резюмировала Елена Гричук.

Ранее, 7 марта 2022 года, мы рассказывали о продуктах для снижения давления.