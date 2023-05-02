Кардиолог назвала продукты, которые могут спровоцировать гипертонию

Врач-диетолог, кардиолог, кандидат медицинских наук Светлана Павличенко рассказала «СЭ», какие продукты могут спровоцировать гипертонию. «Спровоцировать повышенное артериальное давление могут соленые продукты, такие как чипсы, снеки, консервы и прочее. Соль создает дополнительную, ненужную нагрузку на сердце и сосуды. В группе риска находятся и больные диабетом», — предупредила специалист. Она также отметила, что при диабетическом питании уровень соли необходимо строго контролировать.

По словам Светланы Павличенко, особенно тщательно следует проверять содержание соли в полуфабрикатах и продуктах кулинарии. «Соль — дешевый и доступный консервант, производители используют ее, чтобы продлить срок годности продукта. Безопаснее всего — готовить самостоятельно, из базовых продуктов, стараясь вместо соли использовать специи и пряные травы», — резюмировала врач.

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