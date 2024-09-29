Кардиолог Бокерия: одно яйцо в день снижает риск инсульта

В своем Телеграм-канале кардиолог Ольга Бокерия заявила, что употребление одного яйца в день может снизить риск инфаркта и инсульта. Так продукт снижает уровень триглицеридов в крови, что способствует укреплению сердечно-сосудистой системы.

По словам врача, люди, съедающие одно яйцо в день, на 30% реже умирали от геморрагического инсульта, чем те, кто не ел продукт. Также включившие в рацион яйца пациенты продемонстрировали меньшее прогрессирование сердечно-сосудистых заболеваний.

«Риск даже уменьшается. В исследовании люди, которые съедали по одному яйцу в день, были на 20% меньше склонны к развитию сердечно-сосудистых заболеваний, чем те, кто яйца не ел», — также отметила Бокерия.