Стиль жизни
Есть
Рецепты Польза и вред Диеты Что будет, если... Советы и рекомендации
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Питание и еда
Новости
Исследование CNN: в протеине нашли опасные металлы
Питание и еда

Сегодня, 12:35

1 мин.

Исследование CNN: в протеине нашли опасные металлы

Мария Задорожная
Автор
Девушка держит протеин
Фото Farion_O, iStock
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

CNN провел лабораторные исследования спортивного питания и выявил, что в протеиновых порошках превышено содержание тяжелых металлов, а именно кадмия и свинца. При этом наибольшее количество этих металлов присутствует в растительных продуктах и товарах со вкусом шоколада. Так в шоколадных спортивных добавках содержится в 4 раза больше свинца и в 110 раз больше кадмия, чем в продуктах со вкусом ванили.

Известно, что свинец в любых концентрациях очень опасен для здоровья, а кадмий — канцероген, который негативно влияет на работу сердца, почек, кишечника, мозга, дыхательной и репродуктивной систем человека.

«В среднем в органических белковых порошках было в три раза больше свинца и в два раза больше кадмия, чем в неорганических», — подчеркнула исполнительный директор проекта Жаклин Боуэн.

Также источник сообщил, что самыми безопасными считаются протеиновые порошки на основе гороха.

Протеин после тренировки. Обязательно ли пить протеин после тренировок? Разбираемся с фитнес-тренером
Польза и вред
Новости холдинга
Первая ракетка России Медведев оценил свои шансы на Australian Open
Голевое безумие, 12 секунд восстания и травма лучшего вратаря КХЛ. Что случилось в матче «Локомотив» - «Спартак»
Основатель ХК «Сталкер» Зайцев умер во время тренировки
Черные ящики самолета Jeju Air прекратили запись за четыре минуты до крушения
Бывший партнер Овечкина и Гретцки прокомментировал погоню за рекордом канадца
Перспективы Армении на вступление в ЕС крайне слабы. И вот почему

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Последние новости
10 янв 19:45
Тренер объяснила, как питаться при высокоинтенсивных тренировках
9 янв 20:05
Нутрициолог ответила, какой микроэлемент особенно нужен организму зимой
9 янв 18:35
Ученые заявили, что употребление кофе по утрам продлевает жизнь
8 янв 17:25
Нутрициолог объяснила, как выбрать и хранить рис
7 янв 12:45
Нутрициолог поделилась рецептом рождественского блюда