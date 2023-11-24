Интегративный нутрициолог объяснила, чем опасен кокос

Чрезмерное употребление кокоса в пищу может привести к набору веса, об этом «СЭ» сообщила интегративный нутрициолог Ульяна Беликова.

По ее словам, экзотический плод — довольно калорийный продукт, которым не стоит увлекаться. Кроме того, в нем содержится большое количество насыщенных жиров, поэтому людям с атеросклерозом, язвенной болезнью и гастритом эксперт советует быть осторожными.

«Кокосы могут быть заражены сальмонеллой, если они не были должным образом обработаны или хранятся в неподходящих условиях. Поэтому важно покупать плоды в надежных магазинах», — предупредила специалист.

Также у некоторых людей заморский продукт может спровоцировать аллергическую реакцию. Она проявляется в виде зуда, покраснений кожи, отека и даже анафилактического шока.

«Если вы склонны к аллергии, употребляйте кокос с осторожностью», — отметила нутрициолог.