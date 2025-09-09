Инфекционист рассказала, почему нельзя мыть мясо перед приготовлением

Мыть мясо действительно неэффективно и может быть опасно: вода не уничтожает бактерии, а лишь переносит их по кухне. Об этом в беседе с 360.ru заявила завкафедрой вирусологии РМАПО, врач-инфекционист Елена Малинникова. Она назвала единственный случай, когда мыть мясо действительно нужно.

«Бессмысленно полоскать мясо, потому что бактерии не погибают от воды. Такой метод может сработать только в случае физического загрязнения мясного продукта — песок, осколки и прочее», — пояснила специалист.

По ее словам, во время мытья вода разбрызгивается, а бактерии и вирусы, присутствующие на мясе, разлетаются по всей кухне. Это не опасно лишь при хорошем иммунитете, но если в доме есть дети, склонные к заражениям, риск возрастает.

Врач рекомендовала россиянам просто протирать мясо одноразовыми бумажными салфетками, а затем обязательно хорошо его варить или жарить. Бактерии погибают только при температуре выше 60 градусов.