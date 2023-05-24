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Сегодня, 19:15

Иммунолог рассказала, какие полуфабрикаты не принесут вреда

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Наталья Перова
Врач-аллерголог, иммунолог, гирудотерапевт
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Пельмени в тарелке.
Фото Freepik/azerbaijan-stockers

Врач иммунолог-аллерголог Наталья Перова рассказала «СЭ», какие полуфабрикаты не принесут вреда. «Полуфабрикаты, которые сделаны вами лично ничем не вредят здоровью. Домашние заготовки, такие как котлеты, пельмени, вареники, голубцы, фаршированный перец и прочие, безопасны, поскольку вряд ли вы будете в них класть много соли, консерванты, искусственные ароматизаторы и красители», — пояснила специалист. По ее словам, еще один большой плюс домашних полуфабрикатов — значительная экономия времени. «Можно потратить день на то, чтобы наполнить морозилку блюдами, и потом тратить на приготовление еды в два, а то и в три раза меньше времени», — заявила иммунолог.

С полуфабрикатами из магазина дела обстоят иначе. Наталья Перова обратила внимание на то, что они высококалорийны, повышают уровень плохого холестерина, содержат много вредных добавок и даже могут быть заражены микроорганизмами. «Промышленные полуфабрикаты усиливают выработку гистамина — вещества, с которого начинается любая аллергическая реакция. Поэтому аллергикам их рекомендуют вовсе исключить из рациона», — резюмировала иммунолог.

Ранее мы рассказывали, при каких признаках аллергии нужно обратиться к врачу.

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Польза и вред
Советы и рекомендации
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