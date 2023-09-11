Хирург рассказал, почему виски вреднее водки

Врач-хирург Александр Умнов заявил, что от виски пьянеют быстрее, чем от водки. По словам эксперта, это связано с тем, что виски принято смаковать во рту перед глотком.

«Виски не самый приятный напиток, каким его многие привыкли показывать. Смакуя виски во рту, быстрее пьянеют, чем от водки, так как во рту алкоголь быстрее всасывается и распределяется с кровью в обход печени», — приводит слова Умнова портал NEWS.ru.

Также специалист отметил, из-за смакования спирт не расщепляется, из-за чего на клетки человеческого организма воздействует еще больше этанола.

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