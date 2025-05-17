Химик заявил, что готовка в алюминиевой фольге опасна для здоровья

Доцент кафедры неорганической химии имени А. Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что пищевая фольга может быть опасная для здоровья. Ее безопасность зависит от условий применения.

По его словам, алюминий — это инертный металл, который при контакте с высокими температурами, кислотами или щелочами может привести к миграции ионов в пищу.

«Исследования показывают, что особенно активно этот процесс происходит при запекании кислых продуктов (томатов, цитрусовых, маринадов) или соленых блюд, так как соль и кислоты ускоряют коррозию фольги. Хотя единичное употребление такой пищи не нанесет вреда, регулярное поступление алюминия в организм может создавать избыточную нагрузку на почки и потенциально влиять на нервную систему», — объяснил химик.

Также фольга может изменять вкусовые характеристики приготовленных блюд.

«Например, пища может приобретать металлический привкус, особенно при длительном контакте фольги с продуктами в условиях высокой температуры — это связано с окислением поверхности фольги и взаимодействием ионов алюминия с органическими соединениями в продуктах. Кроме того, при неправильном использовании (например, при перегреве или повреждении защитного слоя) фольга способствует неравномерному нагреву, что ухудшает текстуру блюда — например, делает мясо сухим или овощи излишне мягкими», — добавил специалист.

Дорохов подчеркнул, что в некоторых случаях пищевая фольга может улучшать вкус еды за счет создания эффекта «парового котла».

«При плотном заворачивании продуктов в фольгу образуется замкнутое пространство, где циркулируют влага и ароматы, благодаря чему мясо и овощи становятся более сочными. Однако этот же механизм увеличивает риск миграции металла, поэтому для минимизации вреда рекомендуется избегать прямого контакта фольги с пищей — например, предварительно заворачивать еду в пергамент», — сказал он.

В конце разговора химик объяснил, что запекание в фольге — относительно безопасный способ готовки, но при соблюдении определенных правил.

«Например, при кратковременном нагревании — запекании рыбы или овощей при температуре до 180°C — не происходит значительного выделения алюминия. Для блюд, требующих длительного приготовления (более 2 часов) или очень высоких температур (выше 200°C), лучше использовать альтернативы — пергамент, стеклянные или керамические формы. Это особенно важно для людей с заболеваниями почек или нарушениями минерального обмена, так как их организм хуже выводит избыток алюминия», — подытожил специалист.