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Питание и еда

27 января, 16:20

Health-коуч объяснила, как правильно есть после 40 лет

Ольга Стрельникова
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Фото Freepik/drobotdean

Health-коуч Любовь Сотникова в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказала, что полезной практикой после 40 лет будет вести дневник питания и фотографировать все, что вы едите даже если вы не блогер. «В конце дня можно делать коллаж фото и оценивать объем съеденного самому или при помощи специалиста — health-коуча, нутрициолога, диетолога», — пояснила эксперт. Привычка фотографировать еду, по ее словам, привьет желание красиво сервировать ее и подготовит организм к приему пищи — пауза перед едой крайне важна. Она поможет успокоить нервную систему, организм получит сигнал о готовности усваивать еду и начнет выделять необходимые гормоны и ферменты. «Неслучайно существует традиция во многих религиях молиться перед едой: настроиться, поблагодарить себя и близких и уже потом брать в руки вилку», — подчеркнула Любовь Сотникова.

Что происходит с организмом после 40 лет и какая еда подойдет ему лучше всего, читайте в полной версии материала в «СЭ».

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