Гинзбург назвал продукты, которые помогут побороть простуду
Известный врач-диетолог Михаил Гинзбург перечислил продукты, которые будут эффективны против простудных заболеваний. Специалист рекомендует во время болезни употреблять мед, компоты и морсы из различных ягод.
«Болной человек нуждается в энергии, хорошем белке и разных противовоспалительных веществах, которые мы называем флавоноидами», — приводит слова врача «Москва 24».
Также Гинзбург советует употреблять яйца, которые богаты белками и дают энергию человеку.
Ранее Гинзбург рассказал о пользе кисломолочных продуктов для иммунитета.
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