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Гастроэнтеролог заявила, что гематоген не несет никакой пользы
Питание и еда

Сегодня, 12:10

1 мин.

Гастроэнтеролог заявила, что гематоген не несет никакой пользы

Мария Задорожная
Автор
Гематоген в тарелке на голубом столе
Фото Liudmila Chernetska/istockphoto.com
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Врач-гастроэнтеролог Людмила Сухорукова заявила РИА Новости, что гематоген не несет никакой пользы для здоровья. По ее словам, это кондитерский батончик, в составе которого нет железа, которое может усваиваться организмом.

«Гематоген в качестве профилактического средства от анемии не эффективнее любого кондитерского батончика. Состав гематогена обычно такой: сахар, молоко сгущенное, патока крахмальная, альбумин черный пищевой, глицерин, вода, аскорбиновая кислота, сульфат железа, ванилин, пиридоксина гидрохлорид, сульфат меди, фолиевая кислота», — отметила эксперт.

Медик считает, что гематоген за счет отсутствия в нем усвояемого железа и содержания большого количества сахара можно отнести к десертам.

«В нем нет железа, которое может усваиваться организмом. А вот сахар на первом месте, так что это больше десерт, чем все остальное», — заключила Сухорукова.

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