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Гастроэнтеролог рассказала, сколько можно хранить окрошку
Питание и еда

7 июня 2025, 18:25

2 мин.

Гастроэнтеролог рассказала, сколько можно хранить окрошку

Мария Задорожная
Автор
Окрошка на столе
Фото Nadezhda_Nesterova, iStock

Врач-гастроэнтеролог, врач-гепатолог Елена Бутенко в беседе с «Газетой.Ru» рассказала, сколько по времени можно хранить окрошку. По ее словам, важно обеспечить правильные условия хранения блюда, особенно в жаркую погоду.

«Можно ли отравиться, доедая вчерашнюю окрошку? Если нарушены правила хранения, то действительно можно получить пищевое отравление от употребления окрошки. Данное блюдо не должно храниться в теплом помещении более одного часа. Даже только недавно сваренные и сразу нарезанные овощи через два-три часа в жару могут стать источником размножения патогенных бактерий, которые начинают выделять бактериальные токсины и могут стать источником пищевого отравления человека», — предупредила эксперт.

Одна добавила, что согласно требованиям СанПиН, допустимо хранить полуфабрикат окрошки при температуре +2...+4 градуса не более 12 часов с момента окончания технологического процесса. Но в действительность длительность хранения блюда зависит от температурных условий, свежести использованных продуктов и соблюдения гигиенических требований.

«Если окрошка без заправки, т.е. представляет собой только вареные и нарезанные овощи, ее можно хранить в холодильнике около двух суток. Если в окрошку добавить кроме овощей еще и мясо или колбасу, то сроки хранения даже в холодильнике уменьшаются до одних суток. Сроки хранения окрошки с заправкой (то есть, если смешать ее уже с жидкой основой — кефиром или квасом) должны быть сокращены до шести часов даже в холодильнике», — подчеркнула доктор.

Бутенко подчеркнула, что не стоит хранить приготовленную окрошку, ее следует есть свежеприготовленную. Если не удалось съесть блюдо сразу после приготовления, его необходимо поместить в холодное помещение в специальной неокисляющейся посуде из пищевого пластика, стекла, предназначенной для холодных пищевых продуктов. Обязательно закрыть крышкой, чтобы не поступал воздух, так как кислород может ускорить процесс окисления пищевых продуктов в составе окрошки.

«Сроки хранения заправленной окрошки разными жидкими ингредиентами, независимо, кефир это, квас, минеральная вода или вода с лимоном, практически одинаковые», — подытожила гастроэнтеролог.

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