Стиль жизни
Есть
Рецепты Польза и вред Диеты Что будет, если... Советы и рекомендации
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Питание и еда
Новости
Гастроэнтеролог рассказала, кому не стоит есть орехи
Питание и еда

Сегодня, 19:30

1 мин.

Гастроэнтеролог рассказала, кому не стоит есть орехи

Мария Задорожная
Автор
Разные орехи на столе
Фото DenisMArt, iStock
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Врач-гастроэнтеролог Людмила Сухорукова в беседе с РИА Новости заявила, что определенным категориям людей стоит есть орехи с особой осторожностью. Так людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта и аллергией лучше отказаться от употребления этого продукта.

«Употреблять орехи с осторожностью стоит людям, у которых бывают аллергии, и людям с различными заболеваниями ЖКТ: синдромом раздраженного кишечника, гастритом, панкреатитом. Чтобы снизить риски, орехи можно вымочить — залить теплой водой на ночь», — объяснила доктор.

Медик добавила, что вымачивание снижает содержание фитиновой кислоты, которая мешает усвоению полезных веществ.

Врач также подчеркнула, что от кедровых орехов следует отказаться тем, кто страдает расстройством кишечника, кожными заболеваниями и индивидуальной непереносимостью.

Самые полезные орехи: для организма мужчин и&nbsp;женщин. Какие орехи самые полезные
Польза и вред
Советы и рекомендации
Новости холдинга
ФИФА и УЕФА топят за Россию, переговоры «Динамо» и «Локо» и рекорд по скорости голосования. Как Александра Дюкова выбирали на пост президента РФС  
Боец UFC Митчелл похвалил Гитлера
Стали известны новые подробности авиакатастрофы в Вашингтоне
Трамп предложил Канаде стать 51-м штатом США ради отмены пошлин
Умер актер театра и кино Станислав Колокольников
Китайский аналог ChatGPT произвел фурор в сфере ИИ. Что нужно знать

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Последние новости
16:25
Нутрициолог перечислила три самых богатых омега-3 сорта морской рыбы
1 фев 18:30
Нутрициолог перечислила продукты богатые фосфором
31 янв 19:05
Врачи назвали продукты, которые полезны для суставов
30 янв 16:25
Нутрициолог ответила, какие креветки самые полезные
29 янв 18:45
Бренд-шеф поделился рецептом овощного стейка на ужин