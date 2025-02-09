Гастроэнтеролог рассказал, какие продукты и напитки приводят к постоянной усталости

Терапевт, гастроэнтеролог, врач превентивной медицины Сергей Лопатин в беседе с «Лентой.ру» заявил, что слабость и усталость могут быть связаны не только с недосыпом и стрессом, но и с питанием. По его словам, стоит минимизировать жирные продукты в рационе, ведь большая часть энергии после их употребления уходит на переваривание и поддержку работы желудочно-кишечного тракта. Человек начинает ощущать сонливость и усталость, так как остальные задачи уходят на второй план.

«Особенно это касается фастфуда, полуфабрикатов и продуктов глубокой переработки: колбас, сосисок, пиццы, наггетсов. Такая еда содержит большое количество трансжиров, консервантов, усилителей вкуса и прочих добавок. Они увеличивают нагрузку на пищеварительную систему и требуют еще больше энергии на переваривание», — объяснил врач.

Также причиной постоянной усталости может быть злоупотребление кофе. Кофеин, как отметил эксперт, не дает организму дополнительной энергии. Он маскирует усталость за счет блокировки аденозиновых рецепторов, поэтому пропадает потребность в отдыхе. Однако усталость не исчезает. Как только действие кофеина заканчивается, человек ощущает резкий упадок сил.

«Пара чашек кофе в день большого вреда не нанесет, но при регулярном переизбытке кофеина будет требоваться все больше, а эффект отмены и усталость станут более выраженными», — предупредил гастроэнтеролог.

Кроме того, упадок энергии провоцируют продукты с большим количеством сахара и быстрых углеводов: шоколадные батончики, выпечка, сладкие лимонады, пирожные. Медик подчеркнул, что во время стресса люди часто пытаются взбодриться с помощью сладостей, но на деле все происходит наоборот: сладкое провоцирует резкий скачок глюкозы в крови. Человек действительно испытывает краткосрочный прилив сил, но буквально через полчаса уровень глюкозы резко падает. Бодрость уходит, и возникает желание съесть что-нибудь еще.