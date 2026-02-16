Гастроэнтеролог раскрыл лучший суперфуд для сердца и кишечника

Кандидат медицинских наук и гастроэнтеролог Евгений Белоусов в беседе с «Лентой.ру» назвал зернобобовые самым недооцененным суперфудом для сердца и кишечника.

По его словам, фасоль, горох, чечевица, нут и соя — идеальный источник растительного белка, сложных углеводов, клетчатки и микроэлементов при низком содержании жира. Эти продукты входят в здоровые рационы разного типа и, как показывают исследования, снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Кроме того, бобовые помогают в профилактике диабета второго типа, избыточного веса и некоторых видов рака, а также благотворно влияют на микробиоту кишечника.

Врач также развеял распространенный миф: опасения, что бобовые вызывают метеоризм и вздутие, зачастую преувеличены. Временное усиление газообразования, как правило, проходит после адаптации микрофлоры кишечника.