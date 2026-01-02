Гастроэнтеролог призвал людей с болезнями сердца включить в рацион один продукт

Известный гастроэнтеролог Сергей Вялов развенчал распространенный миф о вреде одного продукта для людей с заболеваниями сердца. В своем Telegram-канале врач призвал включить в рацион сыр.

По словам доктора, он не только безопасен, но и полезен для людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. «Ученые доказали, что кальций и другие компоненты сыра связывают часть жирных кислот, препятствуя их полному всасыванию. Это снижает риски сердечно-сосудистых заболеваний, несмотря на наличие холестерина и жира», — объясняет врач.

Особое внимание Вялов обратил на наличие в сыре ценных живых бактериальных культур — лактобацилл и бифидобактерий, которые благотворно влияют на состояние кишечной микрофлоры. Традиционный запрет на употребление сыра людьми с болезнями сердца можно считать устаревшим.