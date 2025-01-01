Гастроэнтеролог ответила, почему опасно смешивать алкоголь с энергетиками

Врач-гастроэнтеролог Ольга Майорова в беседе с «Газетой.ru» заявила, что некоторые сочетания алкогольных напитков особо опасны для здоровья. Например, она не советует пить газированные напитки и энергетики с алкоголем. По ее словам, такие сочетания способны привести к отравлению.

«Газировка, особенно сладкие виды, могут ускорить всасывание алкоголя в кровь, что приводит к более быстрому опьянению. Также они могут усилить обезвоживание организма. Также стоит избегать смешивание разных типов алкоголя. Сочетания крепких спиртных напитков с пивом или вином могут вызвать резкое увеличение уровня алкоголя в крови, что может привести к более сильному алкогольному отравлению», — объяснила эксперт.

Врач подчеркнула, что напитки, состоящие из большого количества различных ингредиентов, скрывают истинное количество спиртного, что затрудняет контролирование его объема. Поэтому увеличивается риск алкогольного отравления.

«Не нужно смешивать алкоголь с энергетическими напитками. Такое сочетание может маскировать признаки опьянения из-за содержащихся в них кофеина и сахара. Это делает риск алкогольного отравления гораздо выше, так как человек может пить больше, не осознавая, насколько он пьян», — предупредила Майорова.

Также гастроэнтеролог не советует смешивать вино с крепкими спиртными напитками. Например, красное вино в сочетании с крепким алкоголем (виски, водка) может вызвать дискомфорт в желудке и головные боли.

Доктор рекомендует в течение всего вечера придерживаться одного типа алкогольного напитка, избегать смешивания спиртного для минимизации негативных последствий.

«СЭ» предупреждает: чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью.