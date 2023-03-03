Гастроэнтеролог объяснила, чем могут быть вредны куриные яйца

Врач-гастроэнтеролог Галина Барташевич в беседе с порталом «Челябинск онлайн» рассказала, что главная опасность, которая может таиться в обычных куриных яйцах — вовсе не сальмонеллез. Он встречается не чаще, чем раз на 30 тысяч штук. При этом возбудитель инфекции находится на скорлупе. Достаточно проследить, чтобы она не попала в еду, или просто помыть куриные яйца теплой водой с мылом. «Если же скорлупа повреждена, то никакое мытье не поможет — инфицированным может оказаться и само яйцо», — предупредила врач.

Опасаться лишнего холестерина, по словам Галины Барташевич, тоже не стоит — чтобы яйца оказали холестериновый вред, нужно съесть их очень много. Чем этот продукт действительно может быть вреден — это белком авидином, который в организме связывается с биотином (витамином В7) и провоцирует его дефицит. «Если биотина будет недостаточно, возникнут судороги, мышечная дистония, проблемы с кожей и волосами. Витамин В7 помогает пациентам с сахарным диабетом и рассеянным склерозом. Он также необходим для энергии и метаболизма», — пояснила Галина Барташевич.

Гастроэнтеролог отметила, что авидин можно дезактивировать. При термической обработке он теряет свои опасные свойства. Поэтому единственным предостережением остается не употреблять яйца в сыром виде.

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