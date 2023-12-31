Гастроэнтеролог объяснил, что нужно делать после новогоднего застолья

Врач-гастроэнтеролог Алексей Парамонов в беседе с «Комсомольской правдой» рассказал, что нужно делать на следующий день после Нового года, чтобы не ухудшить пищеварение.

По его словам, при переедании возникает чувство тяжести и распирания в желудке. Такие симптомы могут указывать на задержку пищи: желудок растягивается, становится «ленивым». Поэтому первого января лучше есть меньше еды, а наоборот пить больше жидкости. Это может быть морс, негазированная минералка или вода с лимоном. Также врач добавил, что нужно больше двигаться, так как движение тела рефлекторно заставляет двигаться желудок.

«В идеале выйти на улицу и пройтись по свежему воздуху. Но можно и просто по квартире, это тоже помогает», — добавил эксперт.

Также гастроэнтеролог не советует заедать холодец и любую другую новогоднюю еду обычными ферментами.

«Эффективно работают современные микрогранулированные ферментные препараты. Каждая капсула такого средства содержит в себе множество микротаблеток, устойчивых к желудочному соку. Только такие препараты могут помочь. Старые лекарства в виде обычных таблеток благополучно перевариваются в желудке и кишечника не достигают», — объяснил доктор.

Однако Парамонов добавил, что подобные препараты продаются в аптеках по рецепту. Поэтому при возникновении симптомов отравления лучше обратиться за помощью к врачу.