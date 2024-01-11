Гастроэнтеролог назвала продукты, которыми проще всего отравиться
Врач-гастроэнтеролог Людмила Сухорукова рассказала NEWS.ru о продуктах, которые чаще всего приводят к отравлению.
По ее словам, самая опасная еда в плане развития токсических пищевых отравлений — это молочные продукты и яйца, особенно сырые.
Также привести к негативным реакциям со стороны организма могут мясные и рыбные блюда, кондитерские изделия с кремом, домашние консервы и соленья, маринады, готовая еда и скоропортящиеся продукты.
Последние новости
7 янв 19:05
dasdsadada
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже