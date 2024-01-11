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Гастроэнтеролог назвала продукты, которыми проще всего отравиться
Питание и еда

Сегодня, 14:45

0 мин.

Гастроэнтеролог назвала продукты, которыми проще всего отравиться

Мария Маковей
Автор
Тележка с продуктами
Фото Minerva Studio/istockphoto.com
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Врач-гастроэнтеролог Людмила Сухорукова рассказала NEWS.ru о продуктах, которые чаще всего приводят к отравлению.

По ее словам, самая опасная еда в плане развития токсических пищевых отравлений — это молочные продукты и яйца, особенно сырые.

Также привести к негативным реакциям со стороны организма могут мясные и рыбные блюда, кондитерские изделия с кремом, домашние консервы и соленья, маринады, готовая еда и скоропортящиеся продукты.

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