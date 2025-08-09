Стиль жизни
Гастроэнтеролог назвал бодрящие альтернативы кофе
Питание и еда

9 августа, 12:30

1 мин.

Гастроэнтеролог назвал бодрящие альтернативы кофе

Мария Задорожная
Автор
Женщина пьет утренний кофе
Бодрящие альтернативы кофе.
Фото Milan Markovic, iStock

Гастроэнтеролог Сергей Вялов рассказал в Telegram-канале о том, что некоторые продукты и их комбинации могут дать энергию не хуже, чем кофе.

В числе таких сочетаний доктор упомянул бананы с арахисовой пастой, которые обеспечивают длительное ощущение сытости и повышают уровень энергии. Вялов также порекомендовал есть финики с грецкими орехами и йогурт с медом и корицей. Эти продукты также обладают бодрящими свойствами. Другие энергетические комбинации — ягоды с кефиром и отрубями, яблоки с миндалем, а также апельсины с шоколадом.

Вместо кофе, традиционно известного своими бодрящими свойствами, врач предложил пить напиток из воды с лимоном, медом и имбирем. По его мнению, такой коктейль обеспечивает организм витамином C и поможет избежать обезвоживания.

Что будет, если отказаться от кофе на месяц

Советы и рекомендации
Врач объяснил, как правильно повысить уровень гемоглобина

  • Djibits

    :joy:

    18.08.2025

  • Djibits

    А как же зеленый чай?

    18.08.2025

  • shpasic

    Вялов назвал бодрящие альтернативы кофе

    09.08.2025

