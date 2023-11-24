Гастроэнтеролог нашел связь между водой и развитием гипертонии

Гастроэнтеролог Рустем Садыков в разговоре с порталом «Доктор Питер» рассказал, как вода, выпитая на голодный желудок, влияет на артериальное давление. Также медик назвал заболевания, при которых нежелательно пить воду натощак.

По словам эксперта, многие специалисты по питанию советуют начинать утро со стакана воды, якобы он запускает метаболические процессы в организме. Однако гастроэнтеролог уверен, что такой ритуал может закончиться серьезными осложнениями для здоровья человека при наличии определенных патологий.

«Вода, выпитая залпом на голодный желудок, быстро разжижает кровь. При проблемах с почками, при гипертонии и желчнокаменной болезни это может привести к осложнениям. В таких случаях ежедневную норму жидкости нужно согласовать с лечащим врачом», — комментирует Садыков.

Однако совсем отказываться от воды не стоит. По мнению врача, за ночь тело и кожа человека испаряют большое количество жидкости, утром организм начинает страдать от обезвоживания, а это чревато проблемами с сердцем.

«В таком состоянии сердце вынуждено перекачивать более густую кровь, а это большая нагрузка на сердечную мышцу. Для разжижения крови я советую с утра выпивать 500 мл теплой воды», — подытожил доктор.