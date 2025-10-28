Стиль жизни
Есть
Рецепты Польза и вред Диеты Что будет, если... Советы и рекомендации
Уведомления
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Питание и еда
Новости
Фудблогер поделилась рецептом полезного печенья для детей
Питание и еда

28 октября 2025, 19:25

2 мин.

Фудблогер поделилась рецептом полезного печенья для детей

Мария Задорожная
Автор
Мама готовит с дочкой печенье
Фото prostooleh, Freepik

Совместная готовка с детьми — это не только приятное проведение досуга, но и эффективный способ расширить рацион малыша полезными продуктами. Когда ребенок участвует в процессе приготовления, он охотнее пробует новые блюда, даже если раньше отказывался от определенных фруктов или овощей. Эксклюзивно для «СЭ» фудблогер и биохимик Анна Дивинская поделилась рецептом полезного печенья, которое можно приготовить с ребенком.

Для его приготовления понадобятся:

  • овсяные хлопья — 150 г;
  • банан спелый — 1 шт. (120 г);
  • яблоко — 1 шт. (100 г);
  • растительное масло — 2 ст.л.;
  • корица — щепотка.

«Разомните банан вилкой вместе с ребенком. Малыши обожают это занятие. Натрите яблоко на терке, смешайте с банановым пюре. Добавьте овсяные хлопья, масло и корицу. Перемешайте до однородности. Тесто должно держать форму. Сформируйте небольшие лепешки, выложите на противень с пергаментом. Выпекайте при 180 градусах около 20 минут до золотистого цвета», — сказала эксперт.

К базовому рецепту также можно добавить 80 г тыквенного пюре (предварительно запеченной или отварной тыквы, измельченной в блендере). Тыква делает печенье более влажным и нежным.

«Тыква содержит жирорастворимые витамины, поэтому присутствие растительного масла в рецепте улучшает их усвоение. Она богата бета-каротином, который преобразуется в витамин А, необходимый для зрения и иммунитета. Клетчатка в составе тыквы улучшает пищеварение, а природные сахара придают выпечке сладость без избытка рафинированного сахара. При термической обработке тыква становится нежной и практически незаметной в тесте, сохраняя при этом свои питательные свойства», — добавила биохимик.

Еще Дивинская рекомендует чаще доверять малышу простые задачи: разминать банан, смешивать ингредиенты деревянной ложкой, сформировать печенье. Дети в возрасте от трех лет отлично справляются с этими операциями под присмотром взрослых. Важно также рассказывать о продуктах: какого цвета тыква, какая она на ощупь, как пахнет корица. Когда ребенок видит результат своего труда — румяное ароматное печенье — он испытывает гордость и с удовольствием пробует приготовленное. Так овощи или фрукты, которые раньше вызывали протест, становятся частью любимого лакомства.

Кроме того, совместная готовка формирует у детей здоровые пищевые привычки, учит осознанному отношению к еде и дарит теплые семейные воспоминания.

Читайте нас в ВКонтакте Дзен Max
Дети
Польза и вред
Рецепты
Советы и рекомендации
Новости холдинга
Как российские футболисты выступали в чемпионате Турции. Батраков станет 24-м в списке
Код Донского: какие тайны князя раскроет исследование мощей
«Я совершил огромную ошибку». Австралийский теннисист Кирьос сдал положительный допинг-тест на наркотики
Защита Лерчек намерена добиться пересчета назначенного ей штрафа
Школьникам трех округов Запорожской области введут дистанционное обучение
Батраков рассекретил свой же переход, «Локо» хотел взять на его место Бабкина. Трансферы слухи РПЛ за 19 августа 2026
Читайте далее
Диетолог заявила, что бутерброды помогают бороться с бессонницей
Следующий материал
Диетолог заявила, что бутерброды помогают бороться с бессонницей
Последние новости
14:00
Диетолог предупредила об опасности читмила при похудении
16 авг 18:00
Тренер рассказала, как правильно пить кофе перед тренировкой
16 авг 15:00
Диетолог рассказала, кому противопоказано спортивное питание
13 авг 13:00
Диетолог назвала более полезную замену конфетам и выпечке
11 авг 18:30
Биохимик объяснила, действительно ли важно есть в первые 30 минут после тренировки