Фитнес-тренер рассказала, почему не стоит увлекаться спортивными энергетиками

В последнее время все больше людей прибегают к спортивным энергетикам, чтобы повысить свою работоспособность во время тренировок. Однако фитнес-тренер Елена Соболь в эксклюзивной беседе с «СЭ» предостерегла любителей активного образа жизни от слишком увлеченного использования этих добавок.

«Я всегда говорю своим клиентам, что спортивные энергетики могут быть опасными, если их использовать без должного контроля. Многие из них содержат высокие дозы кофеина и других стимуляторов, которые могут вызвать учащенное сердцебиение и другие негативные последствия», — утверждает тренер.

Елена добавила, что наилучший способ повысить энергию — поддержание сбалансированного питания.

«Забудьте о ненужных добавках. Лучше сосредоточьтесь на полноценном питании с учетом ваших потребностей. Употребление достаточного количества белков, углеводов и здоровых жиров даст вам необходимую энергию для тренировок», — подчеркнула она.

Кроме того, Соболь сказала о важности водного баланса. По ее словам, иногда усталость может быть связана с обезвоживанием. Поэтому питьевой режим очень важен для поддержания энергии и выносливости.