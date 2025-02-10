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Фитнес-тренер объяснила, как пропуск завтрака влияет на вес
Питание и еда

10 февраля 2025, 16:25

1 мин.

Фитнес-тренер объяснила, как пропуск завтрака влияет на вес

Мария Задорожная
Автор
Пара завтракает
Фото BartekSzewczyk, iStock

Фитнес-тренер Ольга Дерендеева-Куртова в беседе с «СЭ» заявила, что пропуск завтрака приводит к набору веса. По ее словам, игнорировать этот прием пищи не стоит, иначе чувство голода заставит перебивать аппетит каким-то перекусом или приведет к перееданию за обедом.

«Многие не учитывают калорийность продуктов, съеденных между основными приемами пищи. Такие «невидимые» перекусы приводят к набору веса», — подчеркнула эксперт.

Кроме того, Ольга добавила, что перерыв между приемами пищи должен составлять 3-4 часа. Если утром не завтракать, промежуток времени без еды получается слишком большим. Организм может решить, что поступившую пищу надо откладывать в запас. Поэтому человек начинает набирать вес, даже если не увлекается перекусами и за обедом ест столько же, сколько всегда.

«Завтрак должен быть полноценным и сбалансированным. Круассан, сладкий йогурт и фрукты хорошим завтраком не считаются», — подытожила фитнес-тренер.

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