Фитнес-эксперт рассказала, кому нельзя пить протеиновые коктейли

Фитнес-тренер Евгения Абдуллаева в беседе с корреспондентом «СЭ» рассказала, что перед тем как решиться на прием спортивного питания, в частности протеина, стоит учесть возможные противопоказания. К ним относится аллергия на вкусовые добавки, индивидуальная непереносимость компонентов, заболевания почек и сердечно-сосудистой системы, а также пониженное давление. «Я бы не рекомендовала его тем, кто не понимает, как изначально выстроить себе программу питания и тренировок, и считает, что только при приеме протеина начнется процесс роста мышечной массы и активное сжигание жира», — резюмировала Евгения Абдуллаева.

Что дает протеин, сколько и когда его нужно пить, а также чем его можно заменить, читайте в полной версии материала в «СЭ».