Эндокринолог развеяла популярный миф о том, что еду нельзя запивать

Утверждения о том, что напитки во время еды — будь то вода, чай или кофе — якобы нарушают пищеварение и растягивают желудок, относятся к распространенным мифам. Такую точку зрения в интервью «Газете.Ru» высказала врач-эндокринолог и диетолог Оксана Михалева.

По ее словам, первое ошибочное представление заключается в том, что любую еду нельзя запивать вообще ничем. Сторонники этой версии утверждают, что жидкость разбавляет соляную кислоту в желудке, что препятствует нормальному перевариванию пищи.

Михалева пояснила, что организм регулирует выработку кислоты в зависимости от потребностей: в желудке есть специальные хеморецепторы, которые фиксируют концентрацию кислоты и при необходимости стимулируют ее производство. Если пища и вода смешиваются, клетки желудка просто начнут выделять больше кислоты, и переваривание не нарушится. Более того, увлажненная пища легче перемешивается и обрабатывается желудочным соком, что иногда улучшает процесс пищеварения.

Также врач развеяла миф о том, что выпитая во время еды жидкость может растянуть желудок. Вода быстро всасывается и покидает желудок за считанные минуты и не способна самостоятельно вызвать его растяжение. Значимое увеличение объема желудка возможно лишь при длительном и выраженном переедании, а не из-за употребления жидкости. В ряде случаев, особенно при заболеваниях ЖКТ, врачи даже советуют запивать пищу, чтобы сделать ее более однородной и щадящей для слизистой. Для людей с избыточным весом сочетание клетчатки и жидкости тоже может быть полезным: волокна набухают, увеличиваясь в объеме в 2-3 раза, и это способствует более быстрому чувству насыщения.

Что касается чая и кофе, Михалева отметила, что их умеренное употребление во время приема пищи обычно не наносит вреда. Существующее мнение о том, что танины в этих напитках мешают всасыванию витаминов и минералов, не совсем верно: танины практически не влияют на усвоение витаминов и минералов. Минералы из пищи, как правило, связаны с другими молекулами (например, аминокислотами), и та малая доза танинов, что поступает с одной-двумя чашками напитка, не способна существенно помешать их усвоению.

При этом специалист посоветовала осторожно принимать биологически активные добавки с минералами: кофе и чай могут снижать их усвоение. Для добавок с магнием, железом, медью, цинком или кальцием обычно рекомендуется выдерживать интервал в 2-4 часа между приемом напитка и добавки. Подобные меры применимы и к некоторым лекарственным препаратам.