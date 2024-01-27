Эндокринолог развеяла популярный миф о кефире

Врач-эндокринолог Зухра Павлова считает, что кефир и другие кисломолочные продукты могут спровоцировать развитие ожирения и диабета, если есть их каждый день перед сном.

В интервью радио Sputnik доктор заявила, что у кисломолочных продуктов высокий инсулиновый индекс, а гормон инсулин особенно активен в вечернее время суток.

«Получается, что человек пьет кефир и довольный идет спать, а ночью у него падает уровень глюкозы в крови, и печень начинает ее ускоренно синтезировать. Если так делать регулярно, можно заработать нарушение гликемии натощак, то есть преддиабет, который будет толкать человека к развитию диабета при наличии прочих факторов. Причем этот процесс будет одновременно способствовать набору жировой ткани. А у нас век эпидемии ожирения», — объяснила врач.