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Эндокринолог развеяла популярный миф о кефире
Питание и еда

Сегодня, 16:45

1 мин.

Эндокринолог развеяла популярный миф о кефире

Мария Маковей
Автор
Кефир в стакане.
Фото mescioglu/istockphoto.com
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Врач-эндокринолог Зухра Павлова считает, что кефир и другие кисломолочные продукты могут спровоцировать развитие ожирения и диабета, если есть их каждый день перед сном.

В интервью радио Sputnik доктор заявила, что у кисломолочных продуктов высокий инсулиновый индекс, а гормон инсулин особенно активен в вечернее время суток.

«Получается, что человек пьет кефир и довольный идет спать, а ночью у него падает уровень глюкозы в крови, и печень начинает ее ускоренно синтезировать. Если так делать регулярно, можно заработать нарушение гликемии натощак, то есть преддиабет, который будет толкать человека к развитию диабета при наличии прочих факторов. Причем этот процесс будет одновременно способствовать набору жировой ткани. А у нас век эпидемии ожирения», — объяснила врач.

Кефир: польза и&nbsp;вред для организма человека, калорийность и&nbsp;как выбрать. Кефир: польза и вред для здоровья
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