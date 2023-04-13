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Сегодня, 12:45

Эндокринолог рассказала, почему не стоит пить кефир на ночь

Ольга Стрельникова
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Бутылочки и стакан с кефиром на деревянной доске.
Фото Freepik/jcomp

Врач-эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова в своем ТГ-канале рассказала, почему не нужно пить на ночь кефир. По словам специалиста, у этого кисломолочного напитка один из наиболее высоких инсулиновых индексов. Если выпить его на ночь, когда активность инсулина и так максимальная, то во сне начнется сильное снижение глюкозы крови, из-за чего печень будет вынуждена усиленно ее производить. «К утру вы проснетесь с повышенным уровнем глюкозы. Если так делать регулярно, вполне можно получить нарушение углеводного обмена, то есть нарушение гликемии натощак. А это уже предиабет», — предупредила врач.

По мнению Зухры Павловой, на ночь лучше ничего не есть и не пить, кроме чистой воды и то, при условии, что не придется всю ночь бегать в туалет. Пить на ночь кефир врач-эндокринолог точно не рекомендует.

Ранее мы рассказывали, почему кисломолочные продукты не стоит есть натощак.

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