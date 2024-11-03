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Эндокринолог рассказала о неожиданных свойствах киви
Питание и еда

Сегодня, 15:25

2 мин.

Эндокринолог рассказала о неожиданных свойствах киви

Мария Задорожная
Автор
Киви в чаше на столе
Фото baona, iStock
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В разговоре с «Газетой.Ru» врач-эндокринолог Екатерина Казачкова заявила, что киви — это очень полезный продукт, заслуживающий звания суперфуда.

«В киви содержится большое количество витамина С: в одном среднем киви его больше, чем в апельсине. А ведь витамин С — это основа нашего иммунитета. Он помогает организму бороться с вирусами и бактериями, укрепляет стенки сосудов и даже участвует в синтезе коллагена, который так важен для нашей кожи», — объяснила специалист.

Еще киви богат клетчаткой, что делает его особенно полезным для пищеварительной системы. Клетчатка служит пищей для полезных бактерий, обитающих в кишечнике, поддерживая их размножение и способствуя здоровому микробиому.

«Кроме того, в киви содержится фермент актинидин. Этот фермент помогает лучше переваривать белки, что особенно важно для тех, кто следит за своим питанием и старается употреблять больше белковой пищи. Вдобавок к этому киви может помочь в борьбе с лишним весом. Он низкокалориен, но при этом дает чувство насыщения также благодаря высокому содержанию клетчатки», — сказала врач.

Казачкова также рассказала, как правильно есть киви, чтобы максимизировать его пользу. Она отметила, что многие предпочитают очищать киви от кожуры, однако именно в ней содержится множество полезных веществ.

«Конечно, не всем нравится ее текстура, но если вы сможете преодолеть это, то получите гораздо больше пользы», — подчеркнула доктор.

Эндокринолог добавила, что киви прекрасно комбинируется с другими продуктами. Его можно добавлять в салаты, смузи или использовать как маринад для мяса, так как актинидин размягчает мясные волокна, делая блюда более нежными.

«Но не стоит забывать и о мере. Как и любой продукт, киви лучше употреблять в разумных количествах. Два-три плода в день будет вполне достаточно, чтобы получить все полезные вещества и не перегрузить организм», — подытожила врач.

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