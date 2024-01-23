Эндокринолог рассказала, как правильно есть семена чиа

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Врач-эндокринолог Наталья Антонова советует тщательно измельчить семена чиа в кофемолке, чтобы получить максимум пользы. Об этом она заявила в беседе с «СЭ».

Эксперт отмечает, что продукт богат железом, кальцием, марганцем, медью, фосфором и витаминами С, А, К, РР и полиненасыщенными жирными кислотами.

Худеющим врач рекомендует есть разбухшие семена. Их необходимо замочить на пару часов или выпить стакан воды после употребления продукта. Это поможет снизить чувство голода.