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Эндокринолог рассказала, как правильно есть семена чиа
Питание и еда

Сегодня, 17:30

0 мин.

Эндокринолог рассказала, как правильно есть семена чиа

Мария Маковей
Автор
Семена чиа в ложке и на столе.
Фото Karisssa/istockphoto.com
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Врач-эндокринолог Наталья Антонова советует тщательно измельчить семена чиа в кофемолке, чтобы получить максимум пользы. Об этом она заявила в беседе с «СЭ».

Эксперт отмечает, что продукт богат железом, кальцием, марганцем, медью, фосфором и витаминами С, А, К, РР и полиненасыщенными жирными кислотами.

Худеющим врач рекомендует есть разбухшие семена. Их необходимо замочить на пару часов или выпить стакан воды после употребления продукта. Это поможет снизить чувство голода.

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