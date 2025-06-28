Эндокринолог рассказал, кому не стоит есть сахарозаменители

Сахарозаменители предназначены для людей с определенными заболеваниями, и здоровым людям они не требуются, считает эндокринолог, нутрициолог и диетолог Алексей Калинчев. Он также отметил, что многие продукты, не содержащие сахарозаменителей, могут быть «отравой». Об этом врач заявил в эфире Общественной Службы Новостей.

«Сахарозаменители едят больные люди, здоровому человеку они не нужны, — убежден врач. — Когда говорят про колу без сахара, ее в основном также употребляют больные ожирением люди, это их любимый напиток в комплекте с бургером и картофелем фри. Это стандартный набор человека с нездоровым пищевым поведением», — сказал эксперт.

Калинчев подчеркнул, что особенно опасны сладкие газировки, независимо от того, содержат они сахар или заменители. Эти напитки могут способствовать развитию панкреатита, гастрита и других заболеваний желудочно-кишечного тракта. Доктор добавил, в разумных дозах подсластители безвредны.