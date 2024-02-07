Эндокринолог перечислила полезные для сосудов продукты

Эндокринолог Екатерина Янг считает, что скумбрия повышает устойчивость организма к инфекциям благодаря высокому содержанию омега-3 жирных кислот и витамина D. Полезные жиры в ее составе не только помогают похудеть, но и повышают количество «хорошего» холестерина, пишет эксперт в своем Telegram-канале.

«Скумбрия улучшает эластичность сосудов, текучесть крови, нормализует артериальное давление», — добавила доктор.

Также медик посоветовала обратить внимание на чеснок. Он способствует разжижению крови, снижению уровня «плохого» холестерина, помогает снизить кровяное давление. Кроме того, он обладает уникальной особенностью, которая помогает в борьбе с вирусами и нормализует работу кишечника.

«Серосодержащие продукты, к которым относится чеснок, активируют физиологический детокс», — объяснила Янг.

В список полезных для сосудов и крови продуктов эксперт добавила рукколу, гранат и брюссельскую капусту.

«Все виды капусты содержат серосодержащие метаболиты, которые при расщеплении микробами способствуют снижению хронического воспаления и риска онкопатологий», — подытожила эндокринолог.