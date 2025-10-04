Эндокринолог объяснила, как питаться людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями

При заболеваниях сердца и сосудов важно исключать продукты с высоким содержанием трансжиров, насыщенных жиров, большого объема сахара и соли. Эти компоненты повышают уровень «плохого» холестерина и способствуют образованию атеросклеротических бляшек. Об этом в беседе с RT заявила врач-эндокринолог Маргарита Белоусова.

К наиболее насыщенным трансжирами продуктам относятся фастфуд, жирные сорта мяса (баранина, свинина), маргарин и кондитерские изделия (торты, пирожные). Снизить потребление добавленного сахара и рафинированных углеводов также важно: сладкие газированные напитки, соки, конфеты и промышленная выпечка могут способствовать росту холестерина и ожирению. Высокое потребление соли опасно для людей с сердечно-сосудитыми заболеваниями и может повышать артериальное давление. Среди насыщенных солью продуктов можно выделить колбасные изделия, консервы, чипсы, соусы и полуфабрикаты.

Полезные для сердечников продукты включают омега-3 жирные кислоты, клетчатку, антиоксиданты, полифенолы и микроэлементы. В рационе должны быть бобовые, фрукты и овощи. Полифенолы и антиоксиданты препятствуют образованию бляшек и содержатся, например, в ягодах (чернике, малине, клубнике), в темном шоколаде с какао не менее 70%, зеленом чае, орехах и оливковом масле первого холодного отжима.

Особое внимание следует уделять достаточному поступлению калия и магния, необходимых для нормального функционирования сердца и регуляции сердечного ритма. Эти микроэлементы содержатся в бананах, картофеле, шпинате, кураге, авокадо, орехах, цельнозерновых и бобовых продуктах.