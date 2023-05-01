Эндокринолог объяснила, как долгие годы сохранять идеальную форму

Врач-эндокринолог Зухра Павлова рассказала о том, как долгие годы сохранять идеальную форму. «Очень часто слышу вопрос, что такого я ем, отчего уже много лет сохраняю не только один и тот же вес, но и правильный состав тела (соотношение жира и мышц)», — написала в своем ТГ-канале специалист. Об этом рассказали на сайте издания «Кубанские новости».

По словам доктора Павловой, ее день начинается с 400-500 мл теплой воды, и лишь спустя 30-40 минут и после легкой разминки следует завтрак. Это могут быть два вареных яйца или яичница с кусочком хлеба (черным, цельнозерновым, серым, ржаным) или с лавашом, творожная запеканка без сахара (можно добавить несколько штук кураги, сезонных ягод или половинку маленького банана) или бутерброд со слабосоленой рыбой, листьями салата и авокадо. «Могу запить завтрак половиной стакана теплой воды. Но не чаем или кофе! Кофе у меня, если и бывает, то не ранее, чем через час после еды», — пояснила врач.

На обед Зухра Павлова съедает 100-150 мл супа с мясом, птицей или рыбой с маленьким кусочком хлеба. На второе у эндокринолога 200-250 мг болгарского перца, фаршированного мясом птицы или говядины, с сезонными овощами, вареный рис с кусочком отварного мяса или тушенное овощное рагу с рыбой на пару. Если она ест на обед только суп, без второго, то в количестве 200 мл.

Ужин, по словам Зухры Павловой, у нее всегда не позднее 20.00. «Это, как правило, салат со свежими овощами и отварной (тушеной) рыбой или морепродуктами. Может быть карпаччо из говядины с овощами. Если не успела поесть, пью белковый коктейль, не содержащий углеводов или содержащий их в минимальном количестве. Без белка в энергетическую топку активно идут мышцы, а это богатство терять нельзя», — резюмировала специалист.

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