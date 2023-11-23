Стиль жизни
Есть
Рецепты Польза и вред Диеты Что будет, если... Советы и рекомендации
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Питание и еда
Новости
Эндокринолог объяснил, почему диеты неэффективны
Питание и еда

Сегодня, 23:30

1 мин.

Эндокринолог объяснил, почему диеты неэффективны

Мария Маковей
Автор
Девушка считает калории.
Фото whitebalance.oatt/istockphoto.com
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Эндокринолог Артем Кокин заявил, что большинство диет неэффективны, так как после их завершения тяжело удержать результат. Об этом пишет портал 45.ru.

«Под диетой подразумевается что-то временное. «Я посижу полгода, скину лишние 20 кг, а потом вернусь к привычному рациону». Проблема в том, что именно привычный режим питания приводит к ожирению», — отмечает эксперт.

По его словам, гораздо эффективнее навсегда изменить рацион, но делать это нужно постепенно.

«Лучше все делать помаленечку, не то что «с понедельника вообще не ем сладкого и жирного». Нет. Сегодня я съем на конфету меньше. Завтра я чуть-чуть поменьше майонеза бухну в салат. И так, шаг за шагом, два-три дня каждую неделю по чуть-чуть что-нибудь сокращать в рационе», — объясняет доктор.

Как утверждает эндокринолог, именно постепенный переход на правильное питание приведет человека к устойчивому похудению.

Дженнифер Лопес, Адель, Ребел Уилсон. Звездная диета: как худеют знаменитости
Диеты
Польза и вред
Советы и рекомендации
0
Новости холдинга
В ХАМАС выразили надежду на продление перемирия в Газе
Парламент Ливии согласовал с ООН новые шаги по формированию правительства
Путин наградил погибших при атаке ВСУ сотрудников «Черноморнефтегаза» посмертно
Трамп заявил о скатывании США в ад из-за проводимой Байденом политики
dasdsadada
Последние новости
21:10
Врач рассказала о полезных свойствах орехов кешью
16:20
Нутрициолог объяснила, как вода влияет на организм человека
22 ноя 06:30
Нутрициолог раскрыла секреты правильного питания
21 ноя 21:45
Диетолог назвал 8 продуктов, снижающих риск развития рака
21 ноя 20:45
Нутрициолог назвала главную опасность стевии
dasdsadada