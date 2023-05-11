Эндокринолог назвала продукты, сдерживающие скачки сахара

Врач-эндокринолог Антонина Гуреева в беседе с порталом «МедикФорум» рассказала, что некоторые продукты помогают сдерживать скачки сахара после еды, которые случаются при недостаточной выработке инсулина и могут достигать опасных значений. Чтобы исправить это, нужно внести корректировки в питание.

По словам Антонины Гуреевой, для профилактики и лечения диабета 2 типа и инсулинорезистентности полезны цельные растительные продукты. Они содержат клетчатку и питательные вещества, при этом низкокалорийны. Эндокринолог порекомендовала обязательно включить в рацион тофу и соевый белок, богатые полиненасыщенными жирами и флавоноидами, бобовые (фасоль, чечевицу, нут) и ягоды.

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