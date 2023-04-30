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Сегодня, 16:20

Эндокринолог назвала продукты, необходимые для здоровья щитовидной железы

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
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Шея девушки.
Фото Freepik/racool-studio

Врач-эндокринолог Диляра Лебедева в своем ТГ-канале рассказала, какие продукты богаты селеном, и зачем этот микроэлемент нужен нашему организму, эндокринной системе и щитовидной железе в частности. «Селен — важный минерал, он участвует в построении гормонов и необходим организму. Важно только подобрать правильную форму и дозировку», — пояснила эксперт. По ее словам, благодаря селену устраняется тканевой гипотиреоз (недостаток гормонов щитовидной железы), снижается окислительный стресс и воспаление, усиливается действие витамина Е и йода, улучшается работа иммунной системы, происходит профилактика сердечно-сосудистых заболеваний, улучшается настроение, память и мышление и даже качество сперматозоидов и яйцеклеток.

Как отметила Диляра Лебедева, здоровому человеку необходимо 50-70 мкг селена в сутки, при патологиях — до 200-300 мкг. Принимают его курсами по два-три месяца. Для этого подойдут селенметионин, селеноцистеин или селексен (обязательно проконсультируйтесь с лечащим врачом). Избегать эндокринолог посоветовала селенита натрия — он токсичен. Среди продуктов основные источники селена — бразильские орехи, мясные продукты, рыба, чеснок, макароны, рис. «Россия — дефицитный регион. Поэтому крайне важно проверять и восполнять дефициты основных минералов, участвующих в построении гормонов. Особенно, если у вас АИТ (аутоиммунный тиреоидит — хроническое, негнойное, иммунное воспаление ткани щитовидной железы) или гипотиреоз. Я говорю про селен, йод, цинк, железо и магний», — подытожила Диляра Лебедева.

Ранее мы рассказывали о продуктах, которые могут навредить щитовидной железе.

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