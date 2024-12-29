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Эндокринолог назвала безопасную суточную норму икры
Питание и еда

Сегодня, 18:05

1 мин.

Эндокринолог назвала безопасную суточную норму икры

Мария Задорожная
Автор
Икра на столе в баночке
Фото Aleksei Isachenko, iStock
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Эндокринолог Дарья Пронина в беседе с «Лентой.ру» заявила, что чрезмерное употребление икры может спровоцировать появление отеков и повысить артериальное давление. Поэтому доктор советует есть продукт в меру, а именно — четыре чайных ложки в сутки.

«Рекомендованная суточная доза икры составляет примерно 20-25 г, или четыре чайные ложки», — отметила она.

Врач также рекомендовала сочетать икру с легкими и нежирными продуктами. Например, со свежим луком, зеленым салатом и лимоном. По ее словам, они усиливают вкус продукта и помогают организму лучше усваивать полезные вещества.

Кроме того, эндокринолог посоветовала хранить икру в герметичной упаковке в холодильнике при температуре не выше +4 °C, иначе она потеряет питательные свойства. Есть продукт следует в течение нескольких дней после покупки, добавила Пронина.

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