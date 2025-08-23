Эндокринолог назвал продукт, который должен быть в рационе худеющих

Эндокринолог Франсиско Росеро предложил женщинам, следящим за фигурой, включать в рацион всего один помидор в день. О пользе этого овоща для организма он рассказал изданию El Economista.

«У женщин, которые обедают одним помидором ежедневно, ускоряется процесс потери веса», — заявил Росеро.

Помимо снижения массы тела, введение помидоров в ежедневное меню поможет нормализовать артериальное давление, уровень холестерина и триглицеридов в крови.

По словам врача, помидоры низкокалорийны, богаты витамином С и калием. В них также много антиоксидантов, которые защищают организм от негативного влияния оксидативного стресса. Однако не следует забывать, что помидоры могут быть противопоказаны людям с изжогой и синдромом раздраженного кишечника.