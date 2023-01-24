Диетолог рассказала о пользе поста для здоровья

С 27 февраля по 15 апреля в этом году продлится Великий пост у православных христиан. Многие уже сейчас задаются вопросом, насколько это полезно не только для духа, но и для организма. Кандидат медицинских наук, врач-диетолог Елена Соломатина в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказала о том, как влияет на организм соблюдение поста и различные аскезы.

Елена Соломатина справедливо отметила, что ранее весь жизненный уклад складывался из возможностей, которые сейчас гораздо шире. Если раньше зимой из овощей и фруктов были преимущественно ферментированные (квашеная капуста, моченые яблоки и прочее), поскольку не было условий для длительного хранения, то сегодня прилавки завалены любыми фруктами, ягодами, зеленью, овощами. Однако это не отменяет тот факт, что зимой пища должна становиться более калорийной, жирной, мясной, с крепкими бульонами, чтобы обеспечить организму здоровое функционирование. «После зимы, когда преобладал один тип питания, соответственно, происходил рост определенной микробиоты. Потому что у нас опять же — есть микробиота, которая очень хорошо растет на растительной пище, а есть та, которая растет на пище животного происхождения. Как и во всем, нужно сохранить баланс. Когда за зиму мы «отрастили», условно, одну часть, если можно так сказать, дальше приходит время «отращивать» другую часть микробиоты, потому что нам нужно равновесие. Пост по сути он этому и способствует. Из этого и вытекали многие рекомендации», — пояснила специалист.

Правила питания в пост имеют различную степень строгости — для мирян, то есть обычных людей, их 3 вместо 6. Они включают дни, когда можно употреблять пищу без мяса, когда запрещены мясо, яйца, молочная продукция, но разрешена рыба, и строгий пост, при котором запрещено не только мясо, но и яйца, молочная продукция, а также рыба.

Также Елена Соломатина обратила внимание на другую особенность поста. Современный человек стал в некоторой степени зависим от еды и в какой-то момент теряет контроль, для кого-то еда превращается в наркотик. Даже набрав лишний вес и дойдя до ожирения, многие по-прежнему не в состоянии побороть свои слабости и оправдывают их до момента, пока все системы организма не дадут сбой. Если какое-то время держать пост, это может помочь избавиться от «зависимости».