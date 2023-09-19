Эксперты рассказали о пользе пшенной каши

Ученые провели исследование, которое показало, что при регулярном употреблении пшенной каши снижается уровень сахара и холестерина в крови.

«Употребление пшенной каши помогает нормализовать работу пищеварительной системы, улучшить метаболизм, очистить организм от токсинов и снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний», — пишет сербское издание Magazin Novosti.

Полезна такая каша и для тех, у кого имеется непереносимость глютена. Также ее стоит добавить в свой рацион тому, кто страдает от анемии, так как в пшене содержится большое количество железа.

Ранее специалисты рассказали о пользе правильно приготовленной каши.