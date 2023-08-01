Эксперты рассказали о пользе брокколи

Врач общей практики Сергей Алендеев рассказал, что сохранить печень здоровой помогут брокколи, которая также полезна для поджелудочной железы, овсянка, в которой много клетчатки, зеленый чай, творог и тыква в рационе. Об этом сообщили 31 июля на портале News.ru.

Кроме того, зеленый чай защищает от онкологических заболеваний, в твороге есть аминокислота метионин, которая способствует расщеплению жиров и снижает риски развития жировой болезни, а тыква за счет большого объема витамина Т улучшает пищеварение и разгружает печень.

Эксперт по фитнесу и питанию Ксения Шульга рассказала СЭ, что несмотря на всю пользу, увлекаться брокколи не стоит. «Брокколи относится к продуктам, которые могут приводить к вздутию живота из-за обилия клетчатки. Продукты, которые приводят к вздутию живота, могут отличаться для каждого человека в зависимости от индивидуальных особенностей организма и пищеварительной системы. Если вы заметили у себя такую склонность, лучше обратиться за консультацией к специалисту», — заключила эксперт.

Ранее, 3 апреля 2022 года, мы рассказывали, как похудеть с помощью брокколи.