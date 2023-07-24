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Сегодня, 17:35

Эксперты рассказали о пользе абрикосов для сердца и не только

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Алексей Кабанов
Диетолог-консультант
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Абрикосы на столе.
Фото Freepik/stockking

19 июля в эфире в радио Sputnik диетолог, кардиолог Асият Хачирова рассказала, почему пациентам с заболеваниями сердечно-сосудистой системы нужно употреблять абрикосы. «Абрикос — это хороший фрукт, он содержит много витаминов и минеральных веществ, в том числе калий и магний. Считается, что это самые необходимые для сердечно-сосудистой системы минералы, они помогают сердечной мышце работать слаженно. При этом норму калия для сердца одними абрикосами не доберешь», — пояснила специалист. По ее словам, средняя ежедневная порция абрикосов может составлять примерно 100-150 граммов, а доля фруктов и овощей в рационе — ровно половину, углеводы — четверть, белки — четверть.

Пользу абрикосов подтвердил СЭ и диетолог-консультант, заместитель директора АНО НИЦ «Здоровое питание» Алексей Кабанов. По его словам, этот фрукт невероятно полезен не только благодаря витаминам и минералам, но и клетчатке. Она помогает усвоится натуральным сахарам, которые есть в каждом фрукте. «Главное — старайтесь отказываться от варенья и соков из персика и абрикоса. Эти продукты могут на половину состоять из добавленного сахара, а это уже чистый вред организму без малейшей пользы», — предупредил эксперт.

Ранее, 12 апреля, мы рассказывали, что делать при нехватке магния.

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Польза и вред
Советы и рекомендации
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