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Сегодня, 12:45

Эксперты рассказали, какое питание защитит от инсульта

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Галина Хусаинова
Эксперт системного оздоровления, провизор
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Здоровье сердца и сосудов коллаж.
Фото Freepik/freepik

Доктор медицинских наук, профессор, заместитель гендиректора по научной работе и профилактической кардиологии ФГБУ «НМИЦ кардиологии» Минздрава РФ Нана Погосова 6 июля на сайте Роспотребнадзора «Здоровое питание» рассказала, какое питание поможет защититься от инсульта. По ее словам, для сохранения здоровья сердца и сосудов следует потреблять много овощей и фруктов (500 г в день), регулярно включать в рацион рыбу, растительные масла (в идеале — оливковое), а также продукты, содержащие калий, такие как абрикосы в любом виде, баклажаны, бананы, картофель. Важно ограничить потребление простых углеводов (сахаров) и соли, избегать жирной пищи и поддерживать уровень постоянной физической активности.

Чтобы защититься от инсульта провизор, эксперт СЭ и специалист по системному оздоровлению Галина Хусаинова порекомендовала обеспечить поддержку здоровью сосудов. В этом, по ее словам, поможет еда, богатая Омега-3 (снижает воспаление за счет стабилизации мембран клеток), ягоды вишни, облепихи, брусники, малины, клубники, аронии, содержащие кверцетин и рутин (обеспечивают эластичность сосудистой стенки и капиллярное кровообращение), орехи, твердые сыры, индейка, кролик, чечевица и маш, изобилующие триптофаном (снижает последствия стресса — главного провокатора инсультов). «Вместо мяса, курицы и колбас покупайте рыбу и морепродукты, лучше жирных сортов и не крупную. Варите уху. И не забывайте о растительных источниках Омега-3: авокадо, конопляном масле, семенах льна и кунжута», — заключила специалист.

Ранее, 24 сентября 2022 года, мы рассказывали, как распознать инсульт и что делать.

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Медицина
Польза и вред
Советы и рекомендации
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