Эксперты рассказали, как заготовить свежие огурцы на зиму
Питание и еда

10 августа, 12:15

1 мин.

Эксперты рассказали, как заготовить свежие огурцы на зиму

Мария Задорожная
Автор
Огурцы на столе
Фото margouillatphotos, iStock

Из большого количества огурцов можно приготовить заготовку на зиму. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных экспертов.

Следует выбрать самые свежие огурцы без повреждений, тщательно их промыть, удалить кончики и порезать на кружочки или палочки. Чтобы сохранить цвет и текстуру, можно бланшировать огурцы. Для этого нарезанные овощи опускают в кипящую воду на одну-две минуты, затем быстро охлаждают в ледяной воде. Хотя это не обязательно, но бланширование может улучшить качество после разморозки, объяснили эксперт.

Огурцы нужно разложить по пакетам или контейнерам для заморозки и отправить в морозильник. В зимний период такие заготовки можно использовать для салатов или других блюд.

Огурцы: польза и вред для организма

